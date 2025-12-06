Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ser de luz

Marron convierte un fluorescente en una espada láser: ¡al estilo de La guerra de las galaxias!

El cuerpo actúa como conductor interfiriendo en el camino del cuerpo eléctrico, lo que permite controlar hasta dónde se ilumina el fluorescente.

Marron convierte un fluorescente en una espada láser: ¡al estilo de La guerra de las galaxias!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

En este programa de El Hormiguero hemos hecho un experimento que parece magia, encendiendo un fluorescente simplemente aproximándolo a una bola de plasma.

El mecanismo por el que una bola de plasma y un tubo fluorescente emiten luz es similar: ambos contienen un gas inerte a baja presión (generalmente una mezcla de gases como argón, neón o xenón) dentro de un recipiente de vidrio, y mediante un campo eléctrico intenso aceleramos los electrones libres. Al tratarse de un gas a baja presión, la densidad de átomos es baja, lo que permite a los electrones acelerados ganar suficiente energía antes de chocarse con un átomo como para ionizarlo, y liberar otro electrón, creando una mezcla de iones positivos y electrones libres conocida como plasma. Cuando los electrones inestables vuelven a sus órbitas originales, liberan la energía en exceso en forma de fotones (luz).

Una bola de plasma es un dispositivo que consiste en un electrodo central que genera un campo eléctrico alterno de muy alto voltaje (decenas de miles de voltios) y alta frecuencia, dentro de una esfera de vidrio sellada, en cuyo interior hay un gas inerte a muy baja presión, por lo que se forma plasma por el mecanismo explicado en el párrafo anterior.

Sin embargo, el campo eléctrico que genera la bola se extiende más allá de la esfera de vidrio, y es suficiente para ionizar el gas inerte a baja presión contenido en su interior. Además, podemos usar nuestro propio cuerpo como conductor eléctrico y toma de tierra parcial y limitar hasta dónde se enciende el fluorescente tocando la superficie del vidrio.

Antena 3» Programas» El Hormiguero

Publicidad

Programas

¡Tres empates seguidos! Manu y Rosa constatan su igualdad en el momento más crucial de Pasapalabra

¿Se van Manu y Rosa? El exconcursante que ilusiona con un posible regreso a Pasapalabra

Marron convierte un fluorescente en una espada láser: ¡al estilo de La guerra de las galaxias!

Marron convierte un fluorescente en una espada láser: ¡al estilo de La guerra de las galaxias!

Un aperitivo rápido, de Karlos Arguiñano: bocados crujientes de dátil

Tapas, aperitivos y entrantes para una Navidad ligera: las recetas más fáciles y baratas de Karlos Arguiñano

Antony Vallejo, La Voz
La Voz

Así hemos vivido las novedades de La Voz: botón del arrepentimiento, megabloqueo y llego y canto

Laura Moure y Jorge Fernández
AVANCE | A LAS 22.00 HORAS

La edición especial de noche de La Ruleta llega para repartir muchos premios: “Desde casa podéis participar, pero no podréis ganar hasta 100.000 euros”

Bebés reborn
Polémico

Estefanía, diseñadora de bebés reborn, sobre los 'partos' simulados: "Para algunas coleccionistas es un insulto"

Estefanía es diseñadora de bebés reborn, una nueva moda que triunfa en redes sociales, pero que también es muy criticada. Hoy hablamos con ella sobre la última polémica: los 'partos' reborn.

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes
El Rosco | 5 de diciembre

“Me tentaba”: Rosa se planta con 22 aciertos en El Rosco sin saber si serán suficientes

La concursante se ha quedado con ganas de dar una respuesta más, pero ha preferido la cautela y comprometer a Manu con una ya difícil remontada.

"Hemos venido a ponerte a prueba": Nos vamos de madre, muy pronto en Antena 3

"Hemos venido a ponerte a prueba": Nos vamos de madre, muy pronto en Antena 3

Roberto Leal, hasta las lágrimas con el show de Cristina Alcázar: “Me estáis dando la tarde”

Roberto Leal, hasta las lágrimas con el show de Cristina Alcázar: “Me estáis dando la tarde”

Una broma con efectos inesperados: ¡Roberto Leal chafa a Manu su próximo poema!

Una broma con efectos inesperados: ¡Roberto Leal chafa a Manu su próximo poema!

Publicidad