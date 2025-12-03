¿Globos indestructibles? Marron sorprende a Santiago Segura y Ernesto Sevilla con un "juego de presiones"

SantiagoSegura y ErnestoSevilla han acudido juntos a El Hormiguero para ofrecer una conversación tan divertida como imprevisible. Entre anécdotas y comentarios irónicos, la dupla ha dejado claro que su complicidad es uno de sus mayores atractivos.

Antes de concluir con la visita de los invitados, Marron ha querido sorprenderles demostrando que los globos pueden ser más resistentes de lo que parecen jugando simplemente con las presiones.

El científico, Pablo motos, Santiago y Ernesto se han podido subir a un montón de globos sin explotarlos utilizando una mesa ampliando así la superficie en la que se ejerce la presión sobre ellos. ¡Surrealista!