Marron cierra temporada en El Hormiguero de la forma más espectacular: un cañón de aire gigante y un muro a 20 metros

Marron ha vuelto a El Hormiguero con uno de los experimentos más espectaculares desde hace tiempo. Y es que la visita de Quim Gutiérrez y Antonio Resines no solo supone el final de esta temporada, sino que también ha servido para incorporar a Resines al exclusivo Club Platino. Por lo que la ocasión bien lo merecía.

En el plató grande les esperaba un cañón de aire gigante con el que pretendían derrumbar un muro a 20 metros de distancia. El equipo del programa ha cargado el enorme cañón, de 2'5 metros de diámetro en el orificio de entrada y de 1'5 metros en el de salida para provocar un efecto embudo, y han lanzado un anillo de humo de increíbles dimensiones.

El muro ha tardado unos instantes en ser derrumbado, dando un extra de emoción al momento. Un verdadero espectáculo que, a cámara lenta, ha dejado claro lo maravillosa que puede ser la ciencia.

¡Dale a play y revívelo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas