El sketch más loco de Juan Carlos Ortega con Quim Gutiérrez y Resines

Antonio Resines y Quim Gutiérrez han sido los encargados de cerrar la temporada de El Hormiguero. Con su simpatía y complicidad, ambos actores han protagonizado una entrevista cargada de risas y recuerdos en una despedida marcada por el buen ambiente y la emoción.

En este momento, después de la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Juan Carlos Ortega, que ha preparado uno de sus desternillantes sketches en los que él es la única persona real en el plató.

El colaborador ha 'invitado' a una pareja que ha propuesto "encamarse" con los actores para promocionar su última película. ¡Así ha sido este momentazo!

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