El José Luis Rodríguez Zapatero de El Hormiguero desvela el origen de sus joyas: “Vinieron en unos huevos sorpresa”

Una de las novedades de esta temporada en El Hormiguero ha sido el regreso de Carlos Latre. El humorista ha vuelto con su sección de imitaciones cargadas de risas y crítica social.

Esta vez, el colaborador se ha caracterizado de José Luis Rodríguez Zapatero para dar explicaciones de las joyas encontradas en su despacho. Según ha dicho el doble del expresidente, le tocaron con unos huevos sorpresa.

Además, Carlos ha aprovechado la sátira para pintar al político como un vendedor de teletienda. ¡No te lo puedes perder!