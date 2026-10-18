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El homenaje de Marina a Robe en La Voz que emociona a Pablo López: “Es una forma de vida”

La talent ha querido recordar al cantante de Extremoduro interpretando 'Si te vas' durante las Audiciones a ciegas.

El homenaje de Marina a Robe en La Voz que emociona a Pablo López: “Es una forma de vida”

El homenaje de Marina a Robe en La Voz que emociona a Pablo López: “Es una forma de vida”

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Las quintas Audiciones a ciegas de La Voz nos han dejado uno de los momentos más emotivos de la noche. Marina, de tan solo 25 años, ha querido rendir un bonito homenaje a Robe, el que fuera cantante de Extremoduro, interpretando uno de sus temas más especiales.

Pese a su juventud, la talent ha confesado que la música de Extremoduro le ha acompañado desde que era pequeña y que, tras la muerte de Robe, pensó que sería una buena idea recordar al artista sobre el escenario de La Voz.

Su interpretación de 'Si te vas' ha conseguido conquistar a Pablo López, que ha sido el único coach en girarse. El malagueño, visiblemente emocionado por la elección musical de Marina, ha asegurado que este tema "es más que una canción, es una forma de vida". ¡No te pierdas este precioso homenaje!

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