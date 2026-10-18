Máximo Huerta confiesa que los duelos amorosos le duran mucho: "Siento durante mucho tiempo"

Máximo Huerta ha reflexionado en La Mesa con Cristina Pardo sobre su manera de afrontar los fracasos y las heridas emocionales. El escritor se ha puesto una nota "buenísima" como gestor de sus propias decepciones, aunque reconoce que los duelos, especialmente los amorosos, le duran bastante.

Amparo, el primer amor de Máximo Huerta

Uno de los momentos más sorprendentes de la conversación ha llegado con un mensaje de Amparo, su primer amor, que le preguntaba si habían coincidido juntos en un concierto en la plaza de toros de Utiel durante su adolescencia. Huerta se ha quedado en shock al escucharla y ha confirmado que compartieron aquellos momentos.

"Me he hecho fuerte desde muy pequeño"

El escritor también ha explicado que su fortaleza emocional está relacionada con su infancia y con la ausencia de su padre por motivos laborales.

"No soy hijo de un político, pero soy hijo de alguien que estaba también mucho tiempo fuera de casa, que era el camionero duro, de aquellos que tampoco sabían decir te quiero", ha contado. Una experiencia que, según reconoce, le llevó a hacerse fuerte desde pequeño y a asumir pronto el papel de cuidador.