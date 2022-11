Hoy, noche de música en 'El Hormiguero' con la visita de Manuel Carrasco

Cerramos la semana en 'El Hormiguero' con la buena música de Manuel Carrasco, quien nos presentará "Corazón y Flecha", su nuevo disco que ve la luz el 25 de noviembre.

Con este álbum Carrasco pone el broche a un año inolvidable para él, en el que ha logrado convertirse en el artista español que más público ha congregado en un solo concierto en nuestro país. Ocurrió en el pasado 11 de junio cuando reunió en el Estadio de La Cartuja de Sevilla a 74.345 personas.

Manuel Carrasco es uno de los cantantes españoles más reconocidos del panorama musical. Su trayectoria empezó en 2003, cuando el participó en la segunda edición de 'Operación Triunfo' obteniendo el segundo puesto en el reality. Desde entonces, el artista no ha dejado de crecer ni de triunfar en el mundo de la música gracias a temas como ''Y ahora', 'No dejes de soñar' o 'Ya no'.

No es la primera vez que Manuel Carrasco visita 'El Hormiguero', el cantante estuvo en el programa el pasado mes de febrero para presentar sus nuevos proyectos y donde habló de cómo compagina su trabajo con la paternidad.

En otras de sus visitas al programa el cantante sorprendió al contar el motivo por el que empezó a componer canciones y es que una chica le rechazó. Sin duda de momentos difíciles, salen grandes canciones. ¡No te pierdas esta noche, la entrevista completa, en Antena 3 a las 21.45h!