Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormigero

Dani Martínez desvela cómo fueron sus comienzos: del baloncesto a las imitaciones

El cómico y presentador ha revelado como cambió su deporte favorito por las imitaciones.

Dani Martínez desvela cómo fueron sus comienzos: del baloncesto al mundo de las imitaciones

Publicidad

Dani Martínez ha llegado a El Hormiguero con su energía inagotable y su característico sentido del humor. El presentador y humorista ha protagonizado una entrevista llena de risas, anécdotas y momentos muy divertidos.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber cómo decidió cambiar el baloncesto por el humor. Según ha contado, comenzó imitando a famosos en cumpleaños y celebraciones familiares hasta que un amigo suyo le llevó a los escenarios.

Dani ha desvelado que este amigo suyo le hizo pasar por un celebrity de la televisión llevándole a las fiestas de un pueblo... Y el resultado fue tan desastroso como divertido. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Dani Martínez desvela cómo fueron sus comienzos: del baloncesto al mundo de las imitaciones

Dani Martínez desvela cómo fueron sus comienzos: del baloncesto a las imitaciones

Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró serán los próximos invitados en El Hormiguero

Josema Yuste, Álex Gonzalez, Los Morancos y Marc Giró serán los próximos invitados en El Hormiguero

4-Rosco26f

¡A dos del bote! Javier acaricia los 184.000 euros en El Rosco y obliga a Alejandro a una remontada imposible

3-Panacota
Mejores momentos | 26 de febrero

A Javier, Alaska y Jorge Sanz se les atraganta la panacota en el ¿Dónde Están?

2-Asombra
Mejores momentos | 26 de febrero

“¡Qué maravilla!”: Javier asombra con su increíble poderío vocal en La Pista

1-Bambú
Mejores momentos | 26 de febrero

¡Duelo de pareja! Mario Vaquerizo y Alaska se dan ‘Bambú’ en La Pista

La pareja ha rendido homenaje a su amigo Miguel Bosé en la prueba musical de Pasapalabra.

hermanos
Familia

Buscan a sus dos hermanos menores, para ser los 8 al completo: "Los queremos conocer"

Un grupo de seis hermanos buscan a otros dos, más pequeños. Su madre les ocultó estos nacimientos y tras intentarlo varias veces, visitan Y ahora Sonsoles para lograr un reencuentro definitivo.

menopausia

Testosterona para aliviar la menopausia: "Mis orgasmos han sido más placenteros"

paloma

Testigo de la situación que vive la hija de Marisa Porcel: "Se ha dado por vencida, lloraba"

abad

"Pago la hipoteca al asesino de mi hermana": familiar de Eva Abad, asesinada

Publicidad