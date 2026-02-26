Dani Martínez desvela cómo fueron sus comienzos: del baloncesto a las imitaciones

Dani Martínez ha llegado a El Hormiguero con su energía inagotable y su característico sentido del humor. El presentador y humorista ha protagonizado una entrevista llena de risas, anécdotas y momentos muy divertidos.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber cómo decidió cambiar el baloncesto por el humor. Según ha contado, comenzó imitando a famosos en cumpleaños y celebraciones familiares hasta que un amigo suyo le llevó a los escenarios.

Dani ha desvelado que este amigo suyo le hizo pasar por un celebrity de la televisión llevándole a las fiestas de un pueblo... Y el resultado fue tan desastroso como divertido. ¡No te lo pierdas!