Hoy, Marta Díaz y TheGrefg estarán en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a TheGrefg y Marta Díaz, dos de los rostros más influyentes del mundo digital en España. Ambos visitan el programa para hablar de sus proyectos, su crecimiento en redes y el impacto que tienen en millones de seguidores.

Durante la entrevista, compartirán cómo gestionan su día a día como creadores de contenido, los retos de mantenerse en lo más alto y algunas anécdotas de su trayectoria. Además, ambos formarán parte de La Velada del Año VI, uno de los eventos más esperados del año en el mundo del streaming, donde volverán a demostrar su capacidad para conectar con el público más allá de las redes.

Sobre ellos:

TheGrefg y Marta Díaz se han consolidado como dos de los creadores de contenido más importantes del panorama digital español. Con millones de seguidores en distintas plataformas, han sabido construir marcas personales muy potentes, conectando especialmente con el público joven y adaptándose constantemente a las nuevas tendencias del entorno online.