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Pasarse de la raya

La importante reflexión de Pablo Motos en El Hormiguero: "La gente que vive sin dolor es feliz y no lo sabe"

El presentador ha querido reflexionar sobre los diferentes tipos de dolores que las personas podemos sentir en nuestra vida.

pasarse de la raya

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Patri Bea
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Pablo Motos ha vuelto a protagonizar su clásico 'Pasarse de la raya' para finalizar el programa de este miércoles que ha tenido como protagonista a uno de los cantantes más queridos de nuestro país Pablo Alborán.

En esta ocasión, el presentador ha querido reflexionar sobre el dolor. Nuestro cuerpo provoca esa sensación en la mayoría de los casos para protegernos y es este mismo órgano el que puede provocar que ese dolor se alargue más tiempo del debido.

"Los que tienen dolores crónicos dicen que hay que separar el dolor objetivo del que te provocas tú con su sufrimiento", ha explicado el presentador poniendo varios ejemplos cercanos.

Además, ha querido recalcar que existe el dolor físico, provocado por enfermedades, y el sentimental, que muchas veces nos hace sentir en un pozo. Como consejo, Pablo Motos ha querido dejar algo claro:

"Cuando algo te hace sufrir y ya no vas a aprender más de esa experiencia, no insistas más en el error". ¡Escucha todo lo que ha contado en el vídeo de arriba!

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