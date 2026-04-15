Marron sorprende a Pablo Alborán con unas plantas carnívoras muy hambrientas en El Hormiguero

La visita de Pablo Alborán a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y el cariño. Entre confidencias y momentos especiales, el cantante ha mostrado su lado más humano y cercano.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha traído al plató a un biólogo que ha sorprendido a todos presentando algunas de las plantas carnívoras más impresionantes del planeta.

El cantante, que ha llegado a pensar en utilizar alguna de ellas para librarse de los mosquitos, ha alucinado con lo increíble que puede ser la naturaleza. ¡Imperdible!