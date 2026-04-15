¡Increíble!
Marron sorprende a Pablo Alborán con unas plantas carnívoras muy hambrientas en El Hormiguero
La sección de ciencia la ha protagonizado un biólogo que ha traído el equipo al plató.
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La visita de Pablo Alborán a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y el cariño. Entre confidencias y momentos especiales, el cantante ha mostrado su lado más humano y cercano.
Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha traído al plató a un biólogo que ha sorprendido a todos presentando algunas de las plantas carnívoras más impresionantes del planeta.
El cantante, que ha llegado a pensar en utilizar alguna de ellas para librarse de los mosquitos, ha alucinado con lo increíble que puede ser la naturaleza. ¡Imperdible!
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