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MASK SINGER: Martina Navratilova, nueva estrella internacional desenmascarada

¡Increíble!

Marron sorprende a Pablo Alborán con unas plantas carnívoras muy hambrientas en El Hormiguero

La sección de ciencia la ha protagonizado un biólogo que ha traído el equipo al plató.

Marron sorprende a Pablo Alborán con unas plantas carnívoras muy hambrientas en El Hormiguero

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La visita de Pablo Alborán a El Hormiguero ha estado marcada por la naturalidad y el cariño. Entre confidencias y momentos especiales, el cantante ha mostrado su lado más humano y cercano.

Para poner el broche de oro a su paso por el programa, Marron ha traído al plató a un biólogo que ha sorprendido a todos presentando algunas de las plantas carnívoras más impresionantes del planeta.

El cantante, que ha llegado a pensar en utilizar alguna de ellas para librarse de los mosquitos, ha alucinado con lo increíble que puede ser la naturaleza. ¡Imperdible!

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