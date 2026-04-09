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Del 13 al 16 de abril

De Sonsoles Ónega a Pablo Alborán: estos son los próximos invitados de El Hormiguero

El programa de Pablo Motos arranca una nueva semana con una variada selección de invitados del mundo del entretenimiento, la televisión y la música.

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El Hormiguero
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El Hormiguero recibe esta semana a nuevos famosos que pasarán por el plató para compartir sus nuevos proyectos y su actualidad profesional. Humor, actualidad y música se darán cita en unas noches que prometen momentos únicos junto a Pablo Motos.

Lunes: Leo Harlem

Empezamos la semana con el buen humor de Leo Harlem. El cómico y actor estrena la película La familia Benetón + 2, secuela de la exitosa comedia familiar de Atresmedia Cine dirigida por Joaquín Mazón. La cinta llega a los cines el próximo 17 de abril.

Leo Harlem
Leo Harlem | Antena3.com

Martes: Sonsoles Ónega

El martes viene a vernos nuestra compañera Sonsoles Ónega. La escritora y periodista nos presentará Llevará tú nombre, su nueva novela. Tras ganar el Premio Planeta en 2023 con Las hijas de la criada, su anterior libro, Ónega regresa con la historia de una mujer inquebrantable que desafió su destino a finales del siglo XIX.

Sonsoles Ónega
Sonsoles Ónega | Antena3.com

Miércoles: Pablo Alborán

El miércoles recibimos a nuestro buen amigo, el cantante Pablo Alborán con el que charlaremos de la gira que va a llevarle por toda la España y Portugal, donde presenta los temas de su último disco “KM0”.

Pablo Alborán
Pablo Alborán | Antena3.com

Jueves: TheGrefg y Marta Díaz

Los dos creadores de contenido cerrarán la semana por todo lo alto con Pablo Motos.

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