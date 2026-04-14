Hoy, Sonsoles Ónega volverá a estar en El Hormiguero

El Hormiguero recibe esta noche a Sonsoles Ónega, una de las comunicadoras más destacadas de la televisión española. La presentadora visita el programa para hablar de su nueva novela y del momento que atraviesa en su carrera, combinando su faceta televisiva con la literaria.

Durante la entrevista, Ónega compartirá cómo vive su día a día en televisión, su evolución como profesional y algunas reflexiones sobre el mundo de la comunicación. Además, habrá espacio para hablar de su trabajo como escritora, en una charla cercana que permitirá conocer su lado más personal.

Sobre ella:

Sonsoles Ónega es periodista y escritora, con una sólida trayectoria en medios de comunicación. A lo largo de su carrera se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la televisión en España, destacando por su estilo cercano y su capacidad para conectar con la audiencia. Además, su faceta literaria le ha valido importantes reconocimientos, situándola también como una autora de éxito.