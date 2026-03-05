Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | Programa 5

"Íbamos a hacer las 50 sombras de Grey": Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka

El matrimonio se ha quedado alucinado con la decoración de la habitación del hotel y con todas las posturas sexuales que había dibujadas por las paredes.

Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

Susana ha sorprendido a Joaquín reservando una noche en un romántico hotel para poder disfrutar de unas horas a solas, mientras que Salma y Daniela dormirían juntas en un alojamiento diferente.

Susana sorprende a Joaquín reservando una noche en un hotel romántico

El matrimonio se ha quedado a cuadros al descubrir que el hotel estaba repleto de dibujos y objetos sexuales. ¡Hasta había un vagón del metro con diferentes posturas para practicar en él!

“Íbamos a hacer nosotros las 50 sombras de Grey”, ha dicho Susana en un total al recordar su reacción al ver cómo estaban decorados todos los rincones del hotel que había reservado.

“Esto era el hotel del amor, no del sexo”, ha gritado Susana sorprendida, todavía sin asimilar lo que estaba viendo. ¡Descubre cómo era el hotel pro dentro dándole play al vídeo de arriba!

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

“Llevamos cuatro días sin hablarnos por este tema”: la indignación de Susana Saborido por el juego de Daniela y Salma

Antena 3» Programas» El Capitán

Publicidad

Programas

El emotivo discurso de Joaquín en la Expo de Osaka

El emotivo discurso de Joaquín en la Expo de Osaka: "Soy afortunado"

El enfado monumental de Salma con su familia tras descubrir que no puede conducir un kart

El enfado monumental de Salma con su familia tras descubrir que no puede conducir un kart: "Estoy harta"

Salma se sincera con su hermana y le confiesa lo que siente por su novio

"Le quiero": Salma se sincera con su hermana y le confiesa lo que siente por su novio

Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka
Mejores momentos | Programa 5

"Íbamos a hacer las 50 sombras de Grey": Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka

Joaquin y su familia se la juegan probando el pez globo
Mejores momentos | Programa 5

"Yo estoy un poquito acojonado": Joaquín y su familia se la juegan probando el pez globo

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero
Muchas risas

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

Los hermanos Cadaval han regalado una noche repleta de risas, humor y momentazos.

Las bonitas palabras de Susana, Salma y Daniela a Joaquín
Mejores momentos | Programa 5

Las bonitas palabras de Susana, Salma y Daniela a Joaquín: "Nos ha dado una vida supercómoda"

La familia recuerda los consejos de la coach y alaban todo el trabajo que el exfutbolista ha hecho por ellas en los últimos años.

Marron, contra la televisión en un peligroso experimento : ¿cuántas gomas aguantará?

Marron, contra la televisión en un peligroso experimento : ¿cuántas gomas aguantará?

¡Son como bebés! Pablo Motos y Marron desafían a Los Morancos con un reto surrealista

¡Son como bebés! Pablo Motos y Marron desafían a Los Morancos con un reto surrealista

El día que el padre de Los Morancos paró un avión en al aeropuerto: "Le tuvimos que tirar las llaves"

El día que el padre de Los Morancos paró un avión en al aeropuerto: "Le tuvimos que tirar las llaves"

Publicidad