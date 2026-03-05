"Íbamos a hacer las 50 sombras de Grey": Joaquín y Susana, impactados con los juguetes sexuales del hotel de Osaka

Susana ha sorprendido a Joaquín reservando una noche en un romántico hotel para poder disfrutar de unas horas a solas, mientras que Salma y Daniela dormirían juntas en un alojamiento diferente.

El matrimonio se ha quedado a cuadros al descubrir que el hotel estaba repleto de dibujos y objetos sexuales. ¡Hasta había un vagón del metro con diferentes posturas para practicar en él!

“Íbamos a hacer nosotros las 50 sombras de Grey”, ha dicho Susana en un total al recordar su reacción al ver cómo estaban decorados todos los rincones del hotel que había reservado.

“Esto era el hotel del amor, no del sexo”, ha gritado Susana sorprendida, todavía sin asimilar lo que estaba viendo. ¡Descubre cómo era el hotel pro dentro dándole play al vídeo de arriba!