Mejores momentos | Programa 5
"Yo estoy un poquito acojonado": Joaquín y su familia se la juegan probando el pez globo
A pesar de saber que todavía hay personas que actualmente mueren por probar este pescado, casi todos se han atrevido a comerlo.
Publicidad
Hace unos días, la familia Sánchez Saborido vivió un momento un poco desagradable probando productos típicos japoneses. Aunque algunos dulces les conquistaron, unos huevos en salsa casi les hicieron vomitar.
Joaquín y su familia han vuelto a sentir algo parecido cuando les han propuesto probar el pez espada, aunque, en esta ocasión, no era porque tuviese mal aspecto, sino porque este pescado, mal cocinado, puede llegar a provocar la muerte.
"Yo estoy un poquito acojonado", ha confesado Joaquín antes de llevarse a la boca un trozo de este pescado. Salma, por su parte, ha dejado claro que no pensaba probarlo y ha cumplido su amenaza.
Susana ha reconocido que, a pesar del miedo, el pez globo le ha encantado. Eso sí, el semen que le han dado a probar después sí que no lo ha tolerado. ¡Descubre la reacción de la familia al probarlo en el vídeo de arriba!
Publicidad