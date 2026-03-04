Antena3
Marron, contra la televisión en un peligroso experimento : ¿cuántas gomas aguantará?

El equipo de Ciencia ha querido comprobar la resistencia de un plasma hasta que, tras perder la imagen y empezar a romperse, al fin ha cedido y se ha doblado.

Marron, contra la televisión en un peligroso experimento : ¿cuántas gomas aguantará?

Alberto Mendo
En este experimento se colocan gomas elásticas alrededor de un televisor plano grande, generando una compresión progresiva sobre su estructura. Cada goma añade fuerza, y al acumularse aumenta la tensión sobre el panel.

A diferencia de la sandía —que es un cuerpo con volumen y presión interna—, el televisor es una estructura delgada y laminada y no explota. El televisor está diseñado para resistir peso vertical, pero no compresión lateral intensa. Cuando la fuerza supera un valor crítico, ocurre el pandeo: la pantalla pierde estabilidad y comienza a curvarse o enrollarse sin romperse inmediatamente.

Este fenómeno demuestra conceptos clave como compresión acumulativa, rigidez estructural e inestabilidad por carga crítica, mostrando cómo una estructura plana puede deformarse bruscamente al superar su límite mecánico.

Marron, contra la televisión en un peligroso experimento : ¿cuántas gomas aguantará?
Marron, contra la televisión en un peligroso experimento : ¿cuántas gomas aguantará?

