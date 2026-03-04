Antena3
Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

Los hermanos Cadaval han regalado una noche repleta de risas, humor y momentazos.

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

La presencia de Los Morancos en El Hormiguero ha llenado la noche de risas y buen humor. Con su cercanía habitual, el dúo ha protagonizado una charla tan entretenida como desenfadada.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la terrorífica experiencia que Jorge Cadaval en la selva. Según ha contado, durante su estancia se encontró un insecto enorme y fluorescente.

La experiencia de Jorge Cadaval en la selva: "A ver qué tipo de bocado pega este bicho"

Tras esto, Pablo Motos ha querido conocer alguna de las anécdotas más surrealistas de su padre. Los invitados han contado que llegó a parar un avión en el aeropuerto y le tiraron las llaves desde la aeronave.

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

Los humoristas han contado cómo su padre consiguió colarse en el aeropuerto porque no tenía llaves de casa.

