Así ha sido la entrevista completa a Los Morancos en El Hormiguero

La presencia de Los Morancos en El Hormiguero ha llenado la noche de risas y buen humor. Con su cercanía habitual, el dúo ha protagonizado una charla tan entretenida como desenfadada.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la terrorífica experiencia que Jorge Cadaval en la selva. Según ha contado, durante su estancia se encontró un insecto enorme y fluorescente.

Tras esto, Pablo Motos ha querido conocer alguna de las anécdotas más surrealistas de su padre. Los invitados han contado que llegó a parar un avión en el aeropuerto y le tiraron las llaves desde la aeronave.