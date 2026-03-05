"Le quiero": Salma se sincera con su hermana y le confiesa lo que siente por su novio

Durante este viaje, Salma ha hablado varias veces del chico del que está ilusionada. Incluso llegó a confesarle a su madre que se había enamorado y que esa sensación era muy bonita.

Aprovechando que se ha quedado a solas con su hermana mayor, Salma le ha enseñado un mensaje que le ha escrito su chico. La benjamina no se lo esperaba y le ha alegrado la noche.

“Le quiero”, le ha confesado Salma a su hermana con una sonrisa incapaz de borrar de su cara. Daniela piensa que es muy pronto para que sienta algo tan fuerte e intenta que su hermana analice lo que realmente siente. ¡Escucha la conversación completa de las jóvenes dándole play al vídeo de arriba!