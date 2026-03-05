Antena3
"Le quiero": Salma se sincera con su hermana y le confiesa lo que siente por su novio

La benjamina de la familia se emociona al recibir un mensaje de su chico y le abre el corazón a Daniela.

Patri Bea
Durante este viaje, Salma ha hablado varias veces del chico del que está ilusionada. Incluso llegó a confesarle a su madre que se había enamorado y que esa sensación era muy bonita.

Salma revela un secreto a Susana Saborido

Aprovechando que se ha quedado a solas con su hermana mayor, Salma le ha enseñado un mensaje que le ha escrito su chico. La benjamina no se lo esperaba y le ha alegrado la noche.

“Le quiero”, le ha confesado Salma a su hermana con una sonrisa incapaz de borrar de su cara. Daniela piensa que es muy pronto para que sienta algo tan fuerte e intenta que su hermana analice lo que realmente siente. ¡Escucha la conversación completa de las jóvenes dándole play al vídeo de arriba!

el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante

"¡Voy a vomitar!": el mareo de Susana Saborido tras subirse a un flotador gigante en Japón

La familia recuerda los consejos de la coach y alaban todo el trabajo que el exfutbolista ha hecho por ellas en los últimos años.

