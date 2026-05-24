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El reproche de Tamara Falcó a Pablo Motos en El Hormiguero: “No me dejas traerle al programa”

Un comentario del presentador ha levantado una ‘ampolla’ en la tertuliana y se lo ha echado en cara.

El reproche de Tamara Falcó a Pablo Motos en El Hormiguero: “No me dejas traerle al programa”

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Julián López
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La tertulia de actualidad de El Hormiguero ha pasado del intenso debate sobre la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero al divertido estudio que ha sacado Pablo Motos: las personas que se paran a saludar perros son más empáticas y pacientes con los animales y otras personas.

La ‘profundidad’ del estudio ha provocado las risas de los tertulianos, y Pablo Motos ha tratado el tema con Tamara Falcó, que es una enamorada de los perros. El presentador de El Hormiguero le ha preguntado a modo de broma: “¿Cuántos perros tienes, 19?”, a lo que la Marquesa de Griñón ha respondido con algo que se tenía callado.

“Sí, ¿y sabes cuántos puedo traer al programa? Cero”, ha señalado Tamara Falcó, desatando la sorpresa entre sus compañeros y poniendo la tertulia patas arriba. La Marquesa de Griñón ha añadido que pudo llevar un perro en una ocasión, pero cuando quiso llevar más, Pablo Motos no le dejó porque “le daban alergia”.

El presentador de El Hormiguero ha intentado defenderse de este ‘ataque’ de la tertuliana, y el resto de la mesa han querido colarle a Pablo Motos la posibilidad de un ‘Día del perro’ en el programa para que puedan llevar a sus mascotas. ¡Dale al play y no te pierdas este momentazo!

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