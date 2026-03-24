A las 21:45 horas
Esta noche, Carmen Maura será la protagonista en El Hormiguero
La actriz hablará sobre sus próximos proyectos en un programa que promete emociones fuertes.
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El Hormiguero recibe esta noche a Carmen Maura, una de las grandes damas del cine español. La intérprete visita el programa para hablar de su carrera, de su experiencia en el mundo de la interpretación y del momento profesional que atraviesa.
Durante la entrevista, Maura compartirá recuerdos de algunos de los proyectos más importantes de su trayectoria, anécdotas de rodaje y su visión sobre la evolución del cine a lo largo de los años. Una conversación que promete cercanía, sentido del humor y la sabiduría de una actriz con una carrera única.
Sobre ella:
Carmen Maura es una de las actrices más reconocidas del cine español, con una trayectoria que abarca décadas y numerosos proyectos tanto en España como a nivel internacional. Ha trabajado con algunos de los directores más importantes y ha recibido múltiples premios a lo largo de su carrera, consolidándose como una figura imprescindible del panorama cinematográfico.
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