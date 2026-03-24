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Esta noche, Carmen Maura será la protagonista en El Hormiguero

La actriz hablará sobre sus próximos proyectos en un programa que promete emociones fuertes.

Esta noche, Carmen Maura será la protagonista en El Hormiguero

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El Hormiguero recibe esta noche a Carmen Maura, una de las grandes damas del cine español. La intérprete visita el programa para hablar de su carrera, de su experiencia en el mundo de la interpretación y del momento profesional que atraviesa.

Durante la entrevista, Maura compartirá recuerdos de algunos de los proyectos más importantes de su trayectoria, anécdotas de rodaje y su visión sobre la evolución del cine a lo largo de los años. Una conversación que promete cercanía, sentido del humor y la sabiduría de una actriz con una carrera única.

Sobre ella:

Carmen Maura es una de las actrices más reconocidas del cine español, con una trayectoria que abarca décadas y numerosos proyectos tanto en España como a nivel internacional. Ha trabajado con algunos de los directores más importantes y ha recibido múltiples premios a lo largo de su carrera, consolidándose como una figura imprescindible del panorama cinematográfico.

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