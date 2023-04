Hoy, la cantante Lola Índigo visita 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco

Otro día más en 'El Hormiguero' y esta vez arranca a todo ritmo y con música de la que nos gusta en el programa con la visita de la gran cantante Lola Índigo. La española estrenó hace unos día su nuevo disco conocido como 'El Dragón' y hoy tendremos el privilegio de escuchar de primera mano como ha sido recibido y la acogida que esta teniendo el mismo. La cantante realizará también una gira de presentación la cual ha sido muy esperada por todos sus fans que incluso han acabado ya con la disponibilidad de entradas.

Lola Índigo es una artista que desde sus inicios ha llegado pisando fuerte. Comenzó estrenando su primer sencillo 'Ya no quiero ná' el cual le ha otorgado los reconocimientos de doble disco de platino en 2018. Aumentó su fama tras su paso por los Premios Dial en el que coincidió con algunos de sus compañeros de la edición de Operación Triunfo de 2017. La cantante ha ido subiendo escalones hasta llegar a encontrarse en el puesto de una de las más escuchadas en plataformas como Spotify donde actualmente cuenta con gran número de oyentes diarios con canciones como 'Tiki Tiki', 'Discoteka' o 'El Tonto'.

No es la primera vez que esta gran artista visita el plató del programa. Ya pudimos disfrutar en otras ocasiones de su compañía como la noche en la que Trancas y Petancas revolucionaban la entrevista poniendo a prueba las dotes románticas de Lola, preguntándole por ejemplo sobre su opinión de ir a conjunto con tu pareja, afirmar que te gustan sus defectos y hasta... ¡ayudarle a pelar las gambas de una comida! Un momento cargado de humor que llenó el plató de risas e historias inolvidables. Además, una de las curiosidades que confesaba en esta misma entrevista, fue que al conocer a alguien que le interesa, ella suele hacerle una serie de preguntas para valorar si son o no compatibles y por supuesto ¡Pablo Motos no iba a ser menos! Los momentos vividos junto a ella son guardados con mucho cariño y ganas en el programa, por ello la entrevista de esta noche tiene pinta de ser muy prometedora y divertida.

¡No te la puedes perder! Te animamos a seguir la entrevista que le realizará Pablo Motos a la cantante y que estamos seguros que nos volverá a dejar momentos inolvidables, te esperamos esta noche ¡a las 21:45h en Antena 3!