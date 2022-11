Lola índigo habla de su pasado en Tinder: "Esto no debería estar contándolo"

Lola Índigo ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para presentar su nueva gira. La artista también nos hablará de "Discoteka", su último hit que interpreta junto a la cantante argentina María Becerra.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado a Lola índigo si es cierto que antes de salir con alguien le hace un test al estilo "Súper Pop". La artista lo ha confirmado y ha contado que ha tenido Tinder, algo que le ha llamado mucho la atención al presentador: "He conocido a mucha gente interesante, ya no lo uso, pero me gustaba mucho", asegura ante las preguntas de Pablo.

La joven ha asegurado que el perfil que tenía era de Mimi no de Lola índigo: "Era de antes", asegura. "Ahora me han baneado". añade dejando a Pablo Motos "perdido". Según la propia artista la han prohibido el acceso a la plataforma: "Esto no debería estar contándolo", termina diciendo entre risas.

Lola índigo también ha contado que ha usado Raya, la aplicación que es para ligar, pero con famosos: "Es muy aburrida", señala la en el programa.

Lola Índigo ha sido recibida en el programa con el gran aplauso del público y el abrazo de Pablo Matos. Una vez sentada en la mesa junto al presentador, la cantante ha dado una noticia bomba y es que saca nuevo disco que presentará en el Palacio Sant Jordi de Barcelona.

La joven también también ha contado que está muy "pillada" con Argentina: "Me encanta el mate, me he aficionado", ha asegurado. "Qué guay que te vea gente del otro lado del mundo", señala emocionada por el éxito que está teniendo al otro lado del mundo.

Pablo Motos le ha rebatido a la artista la bebida argentina asegurando que no le gusta mucho: "Casi que prefiero chuparle la boca a un pato", ha dicho el presentador desatando las risas. Eso sí ha pedido perdón a los argentinos y les ha pedido que no se enfaden. ¡Para gustos los colores!

Lola Índigo ha hablado también de que no le gusta la comida con cosas: "No me gustan las croquetas por la textura", comenta en 'El Hormiguero'. Y su plató favorito es el pan con aguacate: "Me como medio aguacate al día", ha afirmado.

¿Por qué 'Dragón'? Explica el significado de su nuevo disco

La artista ha contado en 'El Hormiguero' el significado de su nuevo disco titulado 'El Dragón': "El disco se llama 'El Dragón" porque cuando estuve en China un amigo maravilloso que fue el que me llevó a trabajar allí me dijo que el sueño de su vida era tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que es buena y tiene talento", explica.

"Todo mi proyecto ha girado en torno a coger y dar oportunidades a mis colegas y sentí un poco dragón", ha contado en confidencia en el programa. ¡Pablo Motos le ha dado un enorme abrazo!