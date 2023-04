Lola Índigo habla sobre el lado oscuro de la fama: "Gracias a Dios tengo un equipo que me quiere"

Esta noche en 'El Hormiguero' hemos tenido el placer de recibir a Lola Índigo. La cantante ha acudido al programa para presentar 'El Dragón', su último álbum.

Durante la entrevista, la artista ha hecho multitud de confesiones. Desde su afán en combinar la ropa interior y los calcetines, hasta a quién va dirigida su última canción.

Además, Pablo Motos ha querido aprovechar la visita de una cantante de tanto calibre para preguntarle por el lado más duro de la fama. "Hay gente que ha caído en adicciones porque ha estado muy sola", ha dicho la invitada.

"El show te lleva al éxtasis, pero en el hotel estás sola"

Lola Índigo ha asegurado que lo más complicado es conseguir equilibrar el momento de estar delante de 16.000 personas con el de estar sola. "Yo gracias a Dios viajo con mis amigas y me he hecho un equipo de gente que me quiere de verdad", ha concluido. ¡No te lo pierdas!