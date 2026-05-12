Carolina Marín pone a prueba su instinto en El Hormiguero: ¿acabará bien o mal?

Trancas y Barrancas han vuelto a sorprender en El Hormiguero con una de sus secciones más esperadas, en la que Carolina Marín ha tenido que ejercer de “juez” para adivinar el destino de diferentes deportistas.

A través de varios ejemplos, la jugadora de bádminton debía decidir si las situaciones acabarían bien o mal, jugándosela en cada respuesta y demostrando su capacidad de análisis.

Entre risas, la propia Carolina ha reconocido su intuición en algunas jugadas: “Está hacia atrás antes de empezar”, comentaba, dejando claro que su instinto competitivo sigue muy presente incluso fuera de la pista.