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Trancas y Barrancas

Carolina Marín pone a prueba su instinto en El Hormiguero: ¿acabará bien o mal?

La campeona se enfrenta al juego de Trancas y Barrancas y demuestra su intuición con divertidas predicciones.

Carolina Marín

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El Hormiguero
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Trancas y Barrancas han vuelto a sorprender en El Hormiguero con una de sus secciones más esperadas, en la que Carolina Marín ha tenido que ejercer de “juez” para adivinar el destino de diferentes deportistas.

A través de varios ejemplos, la jugadora de bádminton debía decidir si las situaciones acabarían bien o mal, jugándosela en cada respuesta y demostrando su capacidad de análisis.

Entre risas, la propia Carolina ha reconocido su intuición en algunas jugadas: “Está hacia atrás antes de empezar”, comentaba, dejando claro que su instinto competitivo sigue muy presente incluso fuera de la pista.

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