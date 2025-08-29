Antena 3 LogoAntena3
Bertín Osborne y Sergio Ramos develarán su próximo proyectos en El Hormiguero

La nueva temporada de El Hormiguero arranca con dos invitados de altura, el presentador Bertín Osborne y el futbolista Sergio Ramos serán los primeros protagonistas de la vigésima temporada del programa presentado por Pablo Motos.

Invitados del 1 de septiembre

Publicado:

La semana arranca con un invitado de excepción en El Hormiguero, Bertín Osborne se sentará en el plató junto a Pablo Motos el lunes 1 de septiembre para hablar de sus planes de futuro tras su paso por Tu cara me suena.

Quería pasárselo bien… ¡y lo ha conseguido!: Bertín Osborne se entrega con ‘You shook me all night long’ de AC/DC

Y para celebrar por todo lo alto que en El Hormiguero cumplimos veinte años tendremos también la visita de Sergio Ramos. El futbolista llega al programa para avanzar un primicia de la que se hablará mucho.

No te pierdas la visita de Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero el lunes 1 de septiembre.

Sobre ellos

Bertín Osborne es uno de los cantantes y presentadores más populares de España, con una carrera que combina música, televisión y entretenimiento. Su carisma y naturalidad le han convertido en un rostro muy querido por el público durante décadas.

Sergio Ramos, por su parte, es uno de los futbolistas más reconocidos del mundo. Capitán durante años de la selección española y leyenda del Real Madrid, ha escrito algunas de las páginas más brillantes de lahistoria del fútbol español.

