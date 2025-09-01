Antena 3 LogoAntena3
"Te he traído un regalito": este ha sido el detalle de Bertín Osborne a Pablo Motos por su cumpleaños

Antes de marcharse, el cantante ha querido tener un detalle con el presentador por su cumpleaños, que se celebró este domingo.

"Te he traído un regalito": este ha sido detalle de Bertín Osborne a Pablo Motos por su cumpleaños

Bertín Osborne ha venido a divertirse a ElHormiguero para hacernos estallar de risa la primera noche de la nueva temporada y contarnos todos los proyectos que tiene próximamente, entre los que se encuentra su gira de despedida y su participación en Emparejados, el nuevo programa de Joaquín y Susana que llega a los sábados noche.

Pero antes de despedirse, el cantante ha querido tener un detalle con Pablo Motos, con quien comparte desde hace ya muchos años una entrañable amistad.

"Te he traído un regalito", ha mencionado emocionado Osborne al mismo tiempo que sorprendía al presentador... ¡con una cesta llena de productos propios! Huevos, aceitunas, aceite.... Todo un sin fin de manjares que PabloMotos llevaba mucho tiempo queriendo probar.

¡Dale al play para no perderte ningún detalle!

Como aperitivo de su nuevo disco y de su próxima gira de conciertos, la cantante ha hecho este regalo en directo con la extraordinaria dulzura de su voz.

