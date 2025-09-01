"Me gustaría dedicarme y compaginarlo con el fútbol": Sergio Ramos nos habla de su nuevo tema 'Cibeles'

Sergio Ramos está en boca de todos: no solo por su exitosa carrera futbolística, sino también... ¡por su nuevo tema musical! El futbolista ha dado una gran sorpresa dando un giro de 360 grados a su carrera combinando el deporte con... ¡la música!

'Cibeles' es el tema recién estrenado que ha arrasado en todas las plataformas, pero Sergio ha querido ser claro: "La música siempre ha sido algo que me ha marcado muy de cerca", ha confesado el deportista, admitiendo que, para él, es la mejor manera de expresar lo que llevas dentro.

Durante muchos años, su carrera en el mundo del fútbol no le ha permitido compaginar una cosa con la otra, pero, ahora que la situación ha cambiado... ¿qué nos tendrá preparado Sergio Ramos?

Dale al play para no perderte ningún detalle sobre esta nueva faceta de la estrella del fútbol.