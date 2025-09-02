Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

¡Imperdible!

Trancas y Barrancas retan con las historias engañosas a Bertín Osborne y Pablo Motos

La prueba trata de acertar si la historia del contrario es verdad o mentira.

Trancas y Barrancas retan con las historias engañosas a Bertín Osborne y Pablo Motos

Publicidad

Arancha Mela
Publicado:

El Hormiguero ha vuelto con mucha fuerza con la visita de Bertín Osborne. El cantante ha sido entrevistado por Pablo Motos y han tratado temas muy controvertidos como por ejemplo, su hijo, su particular forma de presentar o su última gira.

Después de esta entrevista, las hormigas se han encargado de retar a Bertín con una prueba bastante divertida, un juego de verdad o mentira que ha provocado muchas risas.

El reto no ha resultado difícil para Bertín Osborne ni para Pablo Motos, quienes por muy ridícula que fuera la historia, se conocen muy bien. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

Trancas y Barrancas retan con las historias engañosas a Bertín Osborne y Pablo Motos

Trancas y Barrancas retan con las historias engañosas a Bertín Osborne y Pablo Motos

La manía de Bertín Osborne que no soporta su hija Alejandra

La manía de Bertín Osborne que no soporta su hija Alejandra

Susana Díaz

Susana Díaz, sobre la reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont Puigdemont: "Me cuesta ver esa foto"

Joaquín Sánchez y Susana Saborido en El Hormiguero
A las 21:45 horas

Hoy, Joaquín Sánchez y Susana Saborido presentarán la nueva temporada de Emparejados en El Hormiguero

drones
¡No te lo pierdas!

¡Impresionante! El Hormiguero lanza al aire más de 400 drones par hacer un espectáculo de luces en el cielo de Madrid

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero
Inolvidable

Disfruta de la entrevista completa a Bertín Osborne y Sergio Ramos en El Hormiguero

El cantante ha brillado con luz propia en el programa y ha contado con la visita especial de Sergio Ramos.

El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero
Descansa en paz

El emotivo homenaje a Marta Jiménez, la 'mujer adrenalina' de El Hormiguero

La colaboradora falleció practicando salto base durante sus vacaciones de verano.

cancion sergio

"Me gustaría dedicarme y compaginarlo con el fútbol": Sergio Ramos nos habla de su nuevo tema 'Cibeles'

"Te he traído un regalito": este ha sido detalle de Bertín Osborne a Pablo Motos por su cumpleaños

"Te he traído un regalito": este ha sido el detalle de Bertín Osborne a Pablo Motos por su cumpleaños

¿Una copa de vino para desayunar? Así es la alimentación de Bertín Osborne

¿Una copa de vino para desayunar? Así es la alimentación de Bertín Osborne

Publicidad