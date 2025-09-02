¡Imperdible!
Trancas y Barrancas retan con las historias engañosas a Bertín Osborne y Pablo Motos
La prueba trata de acertar si la historia del contrario es verdad o mentira.
Publicidad
El Hormiguero ha vuelto con mucha fuerza con la visita de Bertín Osborne. El cantante ha sido entrevistado por Pablo Motos y han tratado temas muy controvertidos como por ejemplo, su hijo, su particular forma de presentar o su última gira.
Después de esta entrevista, las hormigas se han encargado de retar a Bertín con una prueba bastante divertida, un juego de verdad o mentira que ha provocado muchas risas.
El reto no ha resultado difícil para Bertín Osborne ni para Pablo Motos, quienes por muy ridícula que fuera la historia, se conocen muy bien. ¡No te lo pierdas!
Publicidad