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Vuelve a ver la entrevista completa de Vicente Vallés en El Hormiguero

Vicente Vallés ya es invitado Platino de El Hormiguero. ¡Disfruta de su entrevista completa!

Vicente Vallés en El Hormiguero

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Borja Tamayo
Publicado:

Vicente Vallés ha entrado en el plató de El Hormiguero por todo lo alto, montado en un coche como lo haría un invitado Platino. Y es que esta misma noche, el periodista ha pasado a formar parte del club, disfrutando por fin de su tarjeta especial y su taza personalizada.

Sin embargo, no había demasiado tiempo para celebraciones. Porque cuando Vallés visita el programa de Pablo Motos, no son pocas las cosas que se pueden contar. De hecho, ha dedicado buena parte de la entrevista a contar todo lo que sabe sobre el espionaje, los servicios de inteligencia e incluso "muertes en circunstancias sospechosas" de traidores a ciertos regímenes.

Como no podía ser de otra manera, Vallés también ha dado su punto de vista de algunos de los conflictos más graves hoy en día en el país. Ejemplo de ello ha sido su análisis de la situación en Ceuta o su perspectiva de cómo abordar la crisis de la vivienda.

Vicente Vallés en El Hormiguero

Todo ello finalizando con su forma de ver las elecciones que están a punto de llegar y dando su opinión de polémicas como lo es el voto por correo.

Dale play al vídeo de arriba y disfruta de su entrevista completa.

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