Juan Del Val se tatúa el Premio Planeta, valora su año como premiado... ¡y revela el título de su próxima novela!

Cada 15 de noviembre es el día de la literatura gracias a la entrega del Premio Planeta. En esta ocasión, la ganadora ha sido Isabel Allende con La hora antes del alba, y eso significa que ha terminado el reinado de Juan del Val con este galardón. Ha coincidido el momento con la tertulia de actualidad en El Hormiguero, con el escritor entre los colaboradores presentes en la mesa.

Pablo Motos le ha preguntado cómo ha vivido este año. Juan ha asegurado que lo ha disfrutado "muchísimo", más allá de "algún ruidillo que otro". "Ha sido una oportunidad, lo mejor ha sido los lectores, la cantidad de gente que ha ido a las firmas", ha afirmado.

En este momento, la mente del escritor ya está en su siguiente novela: "Sale en marzo y ya tengo título". En este sentido, ha lamentado que no se pueda ganar dos veces el Premio Planeta y se ha unido a la voz de Eduardo Mendoza pidiendo modificar las reglas en este punto.

Más allá de este detalle, Pablo le ha animado a revelar el título de su novela... y el colaborador lo ha dicho. ¡Descubre en el vídeo todos los detalles!