Vicente Vallés alerta del riesgo de poner bajo sospecha el voto por correo: "Cuando planteas la duda, conviene que tengas pruebas"

Acostumbrado a contar las noticias cada noche, Vicente Vallés ha cambiado por unas horas la mesa del informativo por la de El Hormiguero. El periodista ha charlado con Pablo Motos sobre la actualidad que domina el debate público, desde la invasión de Ceuta hasta la crisis de la vivienda.

Durante la entrevista, también ha salido el tema de las sospechas lanzadas en torno al voto por correo por parte determinados políticos como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. "Cuando planteas esa duda, conviene que tengas algunas pruebas", ha afirmado Vallés. En su opinión, el mero hecho de lanzar la sospecha "puede generar que haya mucha gente que considere que ya se ha producido un fraude".

El periodista cree que cualquier declaración de este tipo corre el riesgo de magnificarse entre los medios de comunicación y las redes sociales. Por eso, ha lanzado un mensaje apaciguador: "No hay, que sepamos, un fraude de voto por correo, de manera que la gente puede votar tranquilamente tanto en urna como a través del correo si quiere hacerlo".