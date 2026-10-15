Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Ante las elecciones generales

Vicente Vallés alerta del riesgo de poner bajo sospecha el voto por correo: "Cuando planteas la duda, conviene que tengas pruebas"

El periodista ha analizado la actualidad política, transmitiendo un mensaje de tranquilidad sobre el resultado que dicten las urnas.

Vicente Vallés, sobre poner en sospecha el voto por correo: "Cuando planteas la duda, conviene que tengas pruebas"

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Acostumbrado a contar las noticias cada noche, Vicente Vallés ha cambiado por unas horas la mesa del informativo por la de El Hormiguero. El periodista ha charlado con Pablo Motos sobre la actualidad que domina el debate público, desde la invasión de Ceuta hasta la crisis de la vivienda.

Durante la entrevista, también ha salido el tema de las sospechas lanzadas en torno al voto por correo por parte determinados políticos como Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal. "Cuando planteas esa duda, conviene que tengas algunas pruebas", ha afirmado Vallés. En su opinión, el mero hecho de lanzar la sospecha "puede generar que haya mucha gente que considere que ya se ha producido un fraude".

El periodista cree que cualquier declaración de este tipo corre el riesgo de magnificarse entre los medios de comunicación y las redes sociales. Por eso, ha lanzado un mensaje apaciguador: "No hay, que sepamos, un fraude de voto por correo, de manera que la gente puede votar tranquilamente tanto en urna como a través del correo si quiere hacerlo".

Antena 3 » Programas » El Hormiguero

Publicidad

Programas

Juan Del Val se tatúa el Premio Planeta, valora su año como premiado... ¡y revela el título de su próxima novela!

Juan Del Val se tatúa el Premio Planeta, valora su año como premiado... ¡y revela el título de su próxima novela!

Vicente Vallés en El Hormiguero

Vuelve a ver la entrevista completa de Vicente Vallés en El Hormiguero

Vicente Vallés, sobre poner en sospecha el voto por correo: "Cuando planteas la duda, conviene que tengas pruebas"

Vicente Vallés alerta del riesgo de poner bajo sospecha el voto por correo: "Cuando planteas la duda, conviene que tengas pruebas"

Vicente Vallés en El Hormiguero
ASÍ LO EXPLICA

Vicente Vallés valora la crisis de la vivienda en España: "Hace falta un acuerdo nacional"

Vicente Vallés, sobre Ceuta: "La imagen del CNI ha salido reforzada y la del Gobierno..."
En El Hormiguero

Vicente Vallés, sobre la invasión de Ceuta: "La imagen del CNI ha salido reforzada y la del Gobierno perjudicada"

Susanna Griso o Paco González, entre los próximos invitados de El Hormiguero
Bienvenidos

Susanna Griso o Paco González, entre los próximos invitados de El Hormiguero

Durante la semana, Pablo Motos recibirá a varios referentes de diferentes sectores.

Moisés, en vilo por el final de AlaZ
AlaZ | 15 de octubre

Moisés, en vilo por el final de AlaZ: “Hay empate, pero no sabemos qué va a hacer David”

El concursante barcelonés tiene la última palabra en un duelo muy igualado con un bote de 1.156.000 euros en juego.

Roberto Leal, a punto de provocar una crisis entre Javier Veiga y Marta Hazas

“¿Cómo ‘incluso’?”: Roberto Leal, a punto de provocar una crisis entre Javier Veiga y Marta Hazas

La sensación del equipo azul tras dejar a medias su Palabras Cruzadas

“Horroroso”: la sensación del equipo azul tras dejar a medias su Palabras Cruzadas

Moisés se deja llevar por los Ramones en La Pista

“Me he venido arriba”: Moisés se deja llevar por los Ramones en La Pista

Publicidad