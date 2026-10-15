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Vicente Vallés, sobre la invasión de Ceuta: "La imagen del CNI ha salido reforzada y la del Gobierno perjudicada"

El periodista ha compartido su visión sobre los principales asuntos de actualidad y ha repasado algunas de las experiencias que ha vivido a lo largo de su trayectoria profesional.

Vicente Vallés, sobre la invasión de Ceuta: "La imagen del CNI ha salido reforzada y la del Gobierno perjudicada"

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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La actualidad ha sido la gran protagonista en El Hormiguero con la visita de Vicente Vallés. El periodista ha analizado junto a Pablo Motos algunos de los acontecimientos más relevantes del panorama político y social, sin renunciar a mostrar su faceta más cercana a través de recuerdos y experiencias de su carrera en televisión.

Durante la entrevista, Vallés ha hablado sobre su estreno en Onda Cero Podcast de la serie documental Espías: clave secreta. Al hilo, Pablo le ha preguntado por la invasión ocurrida en Ceuta. "Da la sensación de que, visto con la perspectiva de los dos meses de tiempo, La imagen del CNI ha salido reforzada y la del Gobierno perjudicada en este intento del Gobierno de salvarse a sí mismo diciendo que el CNI no se enteró de nada cuando eso claramente no fue así porque quedó demostrado con los papeles que se desclasificaron", ha valorado.

Pablo le ha preguntado por las responsabilidades que se depurarán sobre esta polémica. "Las políticas, cuando se convocan elecciones, se sustancian en las urnas, en el caso de la Justicia va a continuar", ha analizado el invitado. En este sentido, ha señalado el detalle de que el Gobierno no haya querido desclasificar ningún nuevo documento que aclare lo sucedido a finales de julio en Ceuta. De todas formas, ha advertido: "Los pasos de la Justicia son lentos, pero son muy firmes".

El presentador de El Hormiguero también le ha preguntado sobre "el hecho puntual" de la fragata marroquí en aguas españolas. "Por ser un asunto de seguridad nacional, los españoles teníamos derecho a saber que se había producido y el presidente del Gobierno tenia la obligación de informar sobre ello cuando compareció en el Congreso de los Diputados", ha asegurado.

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