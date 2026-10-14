Así ha sido la entrevista completa a Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz en El Hormiguero

La televisión y la gastronomía se han dado la mano en El Hormiguero con la visita conjunta de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz. La presentadora y el chef han compartido sus últimas novedades y han demostrado la química que les caracteriza tanto dentro como fuera de las cámaras.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la experiencia de la artista como DJ. La invitada ha asegurado que lo pasó en grande y su marido ha asegurado que fue increíble y que su actuación fue inmejorable.

Tras esto, y a raíz de los haters que han surgido para criticarle por esta nueva experiencia, Dabiz ha salido en su defensa y ha reflexionado sobre lo descarado que es el odio en redes.

Además, también ha habido tiempo para temas más tribales como... ¡el sabor de la leche materna de Cristina! El chef ha reconocido que la ha probado y ha definido su textura y gusto. ¡Imperdible!