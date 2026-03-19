Vuelve a ver la entrevista completa a Megan Montaner y Rodolfo Sancho en El Hormiguero

El plató de El Hormiguero ha recibido a Megan Montaner y RodolfoSancho, que han acudido juntos para hablar del regreso de Entre tierras con su segunda temporada. Los actores han protagonizado una conversación llena de anécdotas y buen ambiente.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre la "tara" que ha reconocido tener la intérprete. Megan ha dicho que le cuestan las escenas en las que tiene que gritar porque sufre de la voz y suele quedarse afónica.

Tras esto, Rodolfo Sancho ha desvelado como fue el fin de semana más surrealista de su vida en el que empapó a David Bisbal, cometió un desliz con Jorge Lorenzo y conoció a Tom Cruise, que llegó en helicóptero.