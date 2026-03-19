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"No fue mi intención": la surrealista anécdota de Rodolfo Sancho con David Bisbal, Ángel Nieto y Tom Cruise

El actor ha contado cómo fue el fin de semana en el que más ha metido la pata en toda su vida.

"No fue mi intención": la surrealista anécdota de Rodolfo Sancho con David Bisbal, Ángel Nieto y Tom Cruise

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Megan Montaner y Rodolfo Sancho han acudido juntos a El Hormiguero para hablar del estreno de la segunda temporada de Entre tierras. Los actores han compartido anécdotas y sensaciones sobre esta nueva etapa de la serie.

En este momento, Pablo Motos se ha interesado en conocer la anécdotas más loca que tiene el intérprete. Según ha contado, su amigo Ángel Nieto le llevó a vivir un fin de semana de motos y él no pudo estar más torpe: empapó a David Bisbal en los boxes y cometió un divertido desliz al conocer a Jorge Lorenzo.

Para poner el broche de oro a su cúmulo de infortunios y al surrealista día que estaba viviendo, Rodolfo ha desvelado que conoció a Tom Cruise, que llegó al circuito... ¡en helicóptero!

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