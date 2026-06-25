En El Hormiguero
Trancas y Barrancas
Àngel Llàcer ha venido al programa para hablarnos de su nuevo programa Congelados en La Sexta.
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En El Hormiguero
Àngel Llàcer ha venido al programa para hablarnos de su nuevo programa Congelados en La Sexta.
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La famosa comunicadora española estará por primera vez en el plató para hacer un repaso por su dilatada trayectoria.
El concursante podría haberse plantado con 5.000 euros, pero estaba tan seguro de otra de las opciones que se ha atrevido a seguir jugando.