Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

¿Qué cambiarían los niños del mundo? La cámara oculta que demuestra que son tan inocentes como geniales

El programa ha preparado una cámara oculta de lo más divertida donde han preguntado a niños qué cambiarían del planeta.

¿Qué cambiarían los niños del mundo? La cámara oculta que demuestra que son tan inocentes como geniales

Publicidad

Àngel Llàcer ha regresado a El Hormiguero demostrando una vez más por qué es una de las personalidades más queridas de la televisión. Entre risas y confidencias, el catalán ha dejado una entrevista tan entretenida como emotiva.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha presentado una de las cámaras ocultas más desternillantes que se recuerdan. En ella, han engañado a unos niños creyendo que iban a un despacho militar a decidir qué cambiarían del mundo.

Los pequeños han asegurado que las guerras serían mejores si se lanzase chocolate, que sus madres deberían ser las presidentas de España y que al colegio solo se tendría que ir los lunes. ¡Así ha sido esta increíble cámara oculta!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » El Hormiguero » Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

¿Qué cambiarían los niños del mundo? La cámara oculta que demuestra que son tan inocentes como geniales

¿Qué cambiarían los niños del mundo? La cámara oculta que demuestra que son tan inocentes como geniales

cumpleaños

Tangas y una bañera de chocolate: La loca prueba con la que Àngel Llàcer regaló una Harley por su cumpleaños

Del optimismo al desastre: Àngel Llàcer sucumbe al reto de no parpadear de El Hormiguero

Del optimismo al desastre: Àngel Llàcer sucumbe al reto de no parpadear de El Hormiguero

“No me ha dado tiempo”: David paga su fallo de cálculo en AlaZ y ve insuficientes sus 21 aciertos
AlaZ | 24 de junio

“No me ha dado tiempo”: David paga su fallo de cálculo en AlaZ y ve insuficientes sus 21 aciertos

Entre el amor y 676.000 euros: el ingenioso apunte de Goyo Jiménez en La Pista al mirar el bote
Mejores momentos | 24 de junio

Entre el amor y 676.000 euros: el ingenioso apunte de Goyo Jiménez en La Pista al mirar el bote

Goyo Jiménez reinventa el ‘moonwalk’ de Michael Jackson en Pasapalabra
Mejores momentos | 24 de junio

Goyo Jiménez reinventa el ‘moonwalk’ de Michael Jackson en Pasapalabra

“He hecho el paso, más que lunar, del asteroide”, ha reconocido el cómico, que ha bromeado con el resultado de su baile tras hacer pleno con ‘Billy Jean’.

Roberto Leal alucina con la memoria de Javier: “Sólo por esto le teníamos que dar unos segundos de más”
Mejores momentos | 24 de junio

Roberto Leal alucina con la memoria de Javier: “Sólo por esto le teníamos que dar unos segundos de más”

El concursante ha demostrado que, más allá de aprender definiciones, también lleva al día todos sus datos en Pasapalabra.

Paz Vega

Paz Vega vuelve a sonreír tras su complicada separación con Orson Salazar: "Siento que ya estoy centrada, tranquila y ubicada"

Elisa

Elisa Mouliaá, molesta por las críticas y la orden de detención tras no acudir a declarar en tres ocasiones: "No estamos en Corea del Norte"

Pilar Vidal

Pilar Vidal, sobre los rumores que relacionan a Ana Mena y Carlos Alcaraz: "No representa los valores que ella tiene"

Publicidad