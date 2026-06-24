En El Hormiguero
¿Qué cambiarían los niños del mundo? La cámara oculta que demuestra que son tan inocentes como geniales
El programa ha preparado una cámara oculta de lo más divertida donde han preguntado a niños qué cambiarían del planeta.
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Àngel Llàcer ha regresado a El Hormiguero demostrando una vez más por qué es una de las personalidades más queridas de la televisión. Entre risas y confidencias, el catalán ha dejado una entrevista tan entretenida como emotiva.
Tras la entrevista, Pablo Motos ha presentado una de las cámaras ocultas más desternillantes que se recuerdan. En ella, han engañado a unos niños creyendo que iban a un despacho militar a decidir qué cambiarían del mundo.
Los pequeños han asegurado que las guerras serían mejores si se lanzase chocolate, que sus madres deberían ser las presidentas de España y que al colegio solo se tendría que ir los lunes. ¡Así ha sido esta increíble cámara oculta!
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