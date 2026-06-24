¿Qué cambiarían los niños del mundo? La cámara oculta que demuestra que son tan inocentes como geniales

Àngel Llàcer ha regresado a El Hormiguero demostrando una vez más por qué es una de las personalidades más queridas de la televisión. Entre risas y confidencias, el catalán ha dejado una entrevista tan entretenida como emotiva.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha presentado una de las cámaras ocultas más desternillantes que se recuerdan. En ella, han engañado a unos niños creyendo que iban a un despacho militar a decidir qué cambiarían del mundo.

Los pequeños han asegurado que las guerras serían mejores si se lanzase chocolate, que sus madres deberían ser las presidentas de España y que al colegio solo se tendría que ir los lunes. ¡Así ha sido esta increíble cámara oculta!

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