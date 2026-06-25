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Mejores momentos | 24 de junio

El grito de kárate de Alberto al llegar al final del puente de ¡Salta!: “Como para que no se lleve el premio”

El concursante ha dejado a Manel Fuentes de piedra liberando toda la tensión acumulada mediante un grito de kárate al conseguir llegar a la lucha por el premio.

El grito de kárate de Alberto al llegar al final del puente de ¡Salta!: “Como para que no se lleve el premio”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Alberto se ha marcado un ¡Salta! lleno de emociones, empezando desde su versión de ‘Waterloo’ y terminando con este momentazo final. El concursante ha alcanzado, pese a sus nervios a flor de piel, el final del puente. Antes, ha tenido que superar un nivel 9 lleno de tensión.

Aunque parecía tener clara la opción correcta, le han empezado a surgir dudas. Finalmente, ha decidido ser fiel a su intuición y le ha prometido a Manel Fuentes que, si acertaba, le dedicaba un “kiai” de kárate, deporte en el que es cinturón negro. Sin embargo, los instantes previos al salto han sido de todo menos zen, pendiente de su apuesta por el Plan Marshall.

Alberto ha bromeado con tirarse de cabeza, con lanzarse junto a Manel… Finalmente, ha saltado armándose de valor y ha descubierto que su acierto le ha llevado hasta el final del puente. Cumpliendo su promesa, le ha dedicado al presentador un grito de kárate, al que ha reaccionado con humor: “Como para que no se lleve el premio, a ver lo que me va a pasar a mí”. ¡Revívelo!

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