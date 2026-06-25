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Esta noche, El Hormiguero tendrá el placer de contar con la visita de Toñi Moreno

La famosa comunicadora española estará por primera vez en el plató para hacer un repaso por su dilatada trayectoria.

Toñi Moreno

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El Hormiguero recibe esta noche a Toñi Moreno, una de las comunicadoras más populares y queridas de la televisión en España. La periodista visita el programa para hablar de los proyectos que tiene entre manos y repasar algunos de los momentos más destacados de su trayectoria profesional.

Durante la entrevista, Toñi Moreno compartirá anécdotas de su carrera, reflexionará sobre su experiencia al frente de diferentes formatos televisivos y mostrará el sentido del humor y la cercanía que la han convertido en una de las presentadoras más reconocidas de nuestro país. Además, también habrá espacio para conocer su lado más personal en una conversación distendida y llena de complicidad.

Sobre ella:

Toñi Moreno es periodista y presentadora de televisión. Con una amplia experiencia en programas de entretenimiento y actualidad, se ha consolidado como uno de los rostros más familiares de la pequeña pantalla gracias a su naturalidad, empatía y capacidad para conectar con el público. Su trayectoria la ha convertido en una de las comunicadoras más destacadas del panorama televisivo español.

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