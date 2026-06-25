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Mejores momentos | 24 de junio

¿20.000 euros o nada? El salto más arriesgado de Alberto en ¡Salta!

El concursante podría haberse plantado con 5.000 euros, pero estaba tan seguro de otra de las opciones que se ha atrevido a seguir jugando.

¿20.000 euros o nada? El salto más arriesgado de Alberto en ¡Salta!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Alberto ha jugado de forma excepcional en ¡Salta!, aceptando el reto de la controller desde el nivel 7. De hecho, es quien ha llegado hasta el final del puente y ha podido luchar por el gran premio de 50.000 euros. Eso sí, en ningún momento ha podido despojarse de los nervios. Quizá por eso, tras llegar a la meta, ha liberado tensión con un grito de kárate al nivel del cinturón negro que tiene en ese deporte.

El grito de kárate de Alberto al llegar al final del puente de ¡Salta!: “Como para que no se lleve el premio”

En el último nivel, Alberto ha comenzado el último nivel con buen pie. Gracias al chile, y a que el más picante del mundo es 300 veces más fuerte que el jalapeño, se ha hecho con 5.000 euros. Sin embargo, ha decidido que su aventura no terminaba aún ahí porque, desde el principio, tenía otro pálpito con otra de las opciones.

¿La luz que procede del Sol es blanca? Alberto ha bajado esa frase a la trampilla para saltar sobre ella. En juego tenía un viaje y una oposición. Una vez más, sus nervios han aflorado sin poder disimularlo. ¡No te pierdas en el vídeo el desenlace!

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