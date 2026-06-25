Cifras y cifras: El juego con el que Trancas y Barrancas han sacado el lado más competitivo de Àngel Llàcer

Àngel Llàcer ha visitado El Hormiguero para hablar de su nuevo programa en LaSexta: Congelados. Ahora bien, lejos de quedarse exclusivamente en su rol de presentador, Llàcer se ha visto concursando en una prueba de lo más curiosa.

Cifras y cifras es el nuevo formato (que nada tiene que ver con cualquier otro show) diseñado por Trancas y Barrancas. En él, ambos presentadores han tenido que responder preguntas relacionadas con números. Àngel ha empezado fuerte, superando rápidamente a Pablo Motos. Sin embargo, no han tardado en detectar su mejor truco: "grita mucho".

Con el VAR revisando, las cosas han ido cambiando y Motos ha logrado incluso remontar, con polémica incluida con la pregunta más navideña.

¡Dale play al vídeo y disfruta de Cifras y cifras!

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