El análisis de Vicente Vallés sobre un adelanto electoral: "Es posible, es arriesgado"

Vicente Vallés ha hecho una nueva visita a El Hormiguero con motivo de la publicación de su nueva novela. Con 'La caza del ejecutor', el periodista se consolida como uno de los narradores más adictivos del panorama actual y demuestra que domina la geopolítica actual como pocos.

La entrevista al presentador de la edición nocturna de Antena 3 Noticia ha servido también para hacer un repaso a la actualidad nacional e internacional. Para Pablo Motos, ha sido inevitable hacerle la pregunta sobre el futuro de Pedro Sánchez. "Está en un gran momento", ha asegurado Vallés, explicando su opinión.

"Yo me suelo fiar de los sondeos demasiado", ha reconocido después. En su opinión, dan pistas "de por dónde van las cosas en ese momento, pero hay que tener en cuenta que luego empiezan las campañas electorales y ahí se mueve mucho voto de un sitio para otro". Ha aclarado que es trasvase no es de izquierda a derecha o viceversa, sino entre los partidos de uno y otro espectro. "Ahora hay menos voto centrado y se ha extremado todo mucho más", ha añadido.

Por eso, Vallés cree que Pedro Sánchez "está recogiendo mucho voto de los partidos a su izquierda y no descartemos que, en unas elecciones generales, también de partidos independentistas" para asegurar su continuidad y que PP y Vox no lleguen al Gobierno.

Preguntado si a Junts o Podemos les interesaría un adelanto electoral, el periodista ha asegurado que "es posible, es arriesgado". ¡Descubre su análisis en el vídeo!