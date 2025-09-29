Se sincera
El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"
La invitada ha desvelado qué es lo que menos le gusta de su trabajo.
La visita de Carmen Maura a El Hormiguero ha estado marcada por la simpatía y la naturalidad. Entre anécdotas y confidencias, la intérprete ha hecho disfrutar al público con su espontaneidad.
Mientras hablaban sobre su última película, Pablo Motos ha recalcado la gran cantidad de texto que tenía y le ha preguntado por sus trucos para estudiarse los guiones. Ella ha dicho que no tiene ningún misterio, simplemente estudiar, pero sí que ha reconocido que es lo que más odia de su trabajo.
Además, Carmen ha confesado una de sus grandes manías: no llevar el guion nunca consigo al rodaje. De hecho, ha comentado entre risas que hace "bromas macabras" a aquellos que sí lo llevan. ¡No te lo pierdas!
