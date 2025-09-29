Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se sincera

El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"

La invitada ha desvelado qué es lo que menos le gusta de su trabajo.

El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"

Publicidad

La visita de Carmen Maura a El Hormiguero ha estado marcada por la simpatía y la naturalidad. Entre anécdotas y confidencias, la intérprete ha hecho disfrutar al público con su espontaneidad.

Mientras hablaban sobre su última película, Pablo Motos ha recalcado la gran cantidad de texto que tenía y le ha preguntado por sus trucos para estudiarse los guiones. Ella ha dicho que no tiene ningún misterio, simplemente estudiar, pero sí que ha reconocido que es lo que más odia de su trabajo.

Además, Carmen ha confesado una de sus grandes manías: no llevar el guion nunca consigo al rodaje. De hecho, ha comentado entre risas que hace "bromas macabras" a aquellos que sí lo llevan. ¡No te lo pierdas!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"

El secreto de Carmen Maura para aprenderse los guiones: "Es lo más desagradable de ser actriz"

El motivo por el que Carmen Maura ha aceptado su primer desnudo en el cine

El motivo por el que Carmen Maura ha aceptado su primer desnudo en el cine: "Ahora me da todo igual"

"Soy actriz, podría mentir con lo que me de la gana": Carmen Maura demuestra sus dotes intepretativas

"Soy actriz, podría mentir con lo que me de la gana": Carmen Maura demuestra sus dotes intepretativas

“¡Por no pasar!”: El fallo de concentración de Rosa que cambia el guion de El Rosco
El Rosco | 29 de septiembre

“¡Por no pasar!”: El fallo de concentración de Rosa que cambia el guion de El Rosco

El motivo por el que Iván Sánchez se luce en Pasapalabra con una lección sobre esgrima
Mejores momentos | 29 de septiembre

El motivo por el que Iván Sánchez se luce en Pasapalabra con una lección sobre esgrima

‘La bachata’ de Roberto Leal con Txabi Franquesa: “La gente tardará en olvidarlo”
Mejores momentos | 29 de septiembre

‘La bachata’ de Roberto Leal con Txabi Franquesa: “La gente tardará en olvidarlo”

Tras el pleno de Candela Serrat, el presentador ha animado a bailar esta canción de Manuel Turizo… y ha terminado haciendo pareja él mismo con Txabi Franquesa.

El sorprendente final del monólogo improvisado de Txabi Franquesa: “Defeco con la puerta abierta”
Mejores momentos | 29 de septiembre

El sorprendente final del monólogo improvisado de Txabi Franquesa: “Defeco con la puerta abierta”

El cómico ha comenzado su inesperado show en Pasapalabra cuando Roberto Leal ha comentado lo “elegante” que se había puesto para el programa.

Montse Caballé

La hija de Montserrat Caballé, sobre el polémico desahucio de la fundación: "El problema es que está en el piso donde vive mi tío"

Montserrat Caballé y Freddie Mercury

La hija de Montserrat Caballé desvela cómo era su amistad con Freddie Mercury: "Estaban hasta las tantas de la madrugada juntos"

Natacha

Empresaria indignada ante el récord de bajas laborales en nuestro país: "Los lunes fallan muchos y no traen justificante"

Publicidad