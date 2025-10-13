Así ha sido la entrevista completa a JJ Vaquero y Goyo Jiménez en El Hormiguero

El humor y la naturalidad de JJ Vaquero y Goyo Jiménez han brillado en El Hormiguero. La pareja de cómicos ha hecho reír sin parar con su espontaneidad y su capacidad para encontrar el lado divertido de cualquier tema.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre sus anécdotas más surrealistas. Goyo ha contado que una Nochevieja decidió, de repente, irse en furgoneta a Italia. Mientras, su compañero, ha desvelado cómo terminó de stripper en una despedida de soltera... ¡en la que estaban su madre y su tía!

Tras esto, Vaquero ha protagonizado el momento más emotivo de la noche. El cómico ha hablado sobre sus problemas con las adicciones y ha relatado cómo consiguió dejar atrás aquella vida refugiándose en el powelifting, el deporte que le apasiona.

Los humoristas han demostrado que, además de tener una increíble facilidad para hacer reír, tienen una profundidad como personas impresionante. ¡Imperdible!