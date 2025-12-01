La surrealista anécdota de Javier Veiga con Guillermo Francella: "Es un seductor en todos los sentidos"

Guillermo Francella y Javier Veiga han acudido a El Hormiguero para compartir su complicidad, su sentido del humor y las anécdotas de su nuevo proyecto.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado a Javier por el lado cautivador de Guillermo que conoció durante el rodaje de la última película en la que han trabajado ambos. "Es un seductor en todos los sentidos", ha comenzado diciendo él.

Según ha relatado el propio director, su compañero le estaba contando cómo dejó de fumar y, en cuestión de un segundo, una chica se acercó para hablar con él y, cuando le ofreció un cigarrillo, Guillermo no lo dudó y se lo encendió. ¡Desternillante!