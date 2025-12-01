Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Desternillante

La surrealista anécdota de Javier Veiga con Guillermo Francella: "Es un seductor en todos los sentidos"

El director ha desvelado cómo el actor estuvo a punto de conquistar a una mujer... ¡volviendo a fumar!

La surrealista anécdota de Javier Veiga con Guillermo Francella: "Es un seductor en todos los sentidos"

Publicidad

Guillermo Francella y Javier Veiga han acudido a El Hormiguero para compartir su complicidad, su sentido del humor y las anécdotas de su nuevo proyecto.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado a Javier por el lado cautivador de Guillermo que conoció durante el rodaje de la última película en la que han trabajado ambos. "Es un seductor en todos los sentidos", ha comenzado diciendo él.

Según ha relatado el propio director, su compañero le estaba contando cómo dejó de fumar y, en cuestión de un segundo, una chica se acercó para hablar con él y, cuando le ofreció un cigarrillo, Guillermo no lo dudó y se lo encendió. ¡Desternillante!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

La surrealista anécdota de Javier Veiga con Guillermo Francella: "Es un seductor en todos los sentidos"

La surrealista anécdota de Javier Veiga con Guillermo Francella: "Es un seductor en todos los sentidos"

El impresionante final de Manu en El Rosco: obliga a Rosa a llegar a 23 aciertos

El impresionante final de Manu en El Rosco: obliga a Rosa a llegar a 23 aciertos

Manu da ‘El golpe’ en Pasapalabra y evita que Rosa se dispare antes de El Rosco

Manu da ‘El golpe’ en Pasapalabra y evita que Rosa se dispare antes de El Rosco

El viaje a la infancia de María José Suárez: victoria en La Pista… ¡y perreo de Roberto Leal!
Mejores momentos | 1 de diciembre

El viaje a la infancia de María José Suárez: victoria en La Pista… ¡y perreo de Roberto Leal!

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’
Mejores momentos | 1 de diciembre

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’

Bertín Osborne
Famosos

Pilar Vidal: "Bertín Osborne no volverá a hablar de Gabriela Guillén porque no se fía de ella"

Bertín y Gabriela Guillén podrían firmar el convenio regulador para la manutención de su hijo esta semana. Un hecho decisivo en la batalla en la que están sumidos desde hace años.

Belén
Nos lo cuenta

El exnovio de Belén contrató actores para convencerla de no abortar: "Les compraba ropa de curas y monjas y les daba guiones"

Belén estaba a punto de dejar a su pareja, del que estaba embarazada en ese momento. Durante meses, comenzaron a acercársele personas de todo tipo para convencerla de que tuviera al bebé, pero resultaron ser actores contratados por su exnovio.

Asmed

"Ojalá se sepa la verdad": la reivindicación del padre de una de las niñas que se quitó la vida en Jaén

Carmen

La bebé de Carmen practica siestas nórdicas a temperaturas bajo cero: "Desde que lo hacemos, no se ha puesto mala"

María Manjavacas

Reacción en Zarzuela al vídeo del rey Juan Carlos I: "No estaban informados, creen que es inoportuno e innecesario"

Publicidad