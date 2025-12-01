El viaje a la infancia de María José Suárez: victoria en La Pista… ¡y perreo de Roberto Leal!

El equipo azul ha conseguido firmar un espléndido triplete de victorias musicales en este programa de Pasapalabra. María José Suárez ha completado el hat-trick para Rosa, después de que la concursante y también Luis Larrodera acertaran sus canciones. Eso sí, el comunicador ha logrado el único pleno de la tarde y, además, con dedicatoria al revelar por qué para él es especial ‘El 7 de septiembre’.

María José ha conseguido aportar tres segundos al equipo en un duelo que ha tenido más incertidumbre. La modelo se ha enfrentado a Anthony Blake y lo que se han encontrado es una canción infantil. “Va a ser divertido, seguro”, avanzaba Roberto Leal al descubrir esa temática. Sin embargo, los dos invitados han estado muy perdidos con el primer fragmento.

Tras escuchar un poco más de música y unir ese trozo con el verso que antes había dado el presentador, María José al fin ha tenido ese flash en la memoria que necesitaba. Ha cantado y se ha llevado el triunfo. Como broche, queda también el insólito baile de Roberto perreando esta canción infantil. ¡No te lo pierdas en el vídeo!