Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 1 de diciembre

El viaje a la infancia de María José Suárez: victoria en La Pista… ¡y perreo de Roberto Leal!

La modelo ha terminado recordando la canción infantil que ha sonado en su duelo musical contra Anthony Blake.

El viaje a la infancia de María José Suárez: victoria en La Pista… ¡y perreo de Roberto Leal!

Publicidad

Alberto Mendo
Publicado:

El equipo azul ha conseguido firmar un espléndido triplete de victorias musicales en este programa de Pasapalabra. María José Suárez ha completado el hat-trick para Rosa, después de que la concursante y también Luis Larrodera acertaran sus canciones. Eso sí, el comunicador ha logrado el único pleno de la tarde y, además, con dedicatoria al revelar por qué para él es especial ‘El 7 de septiembre’.

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’

María José ha conseguido aportar tres segundos al equipo en un duelo que ha tenido más incertidumbre. La modelo se ha enfrentado a Anthony Blake y lo que se han encontrado es una canción infantil. “Va a ser divertido, seguro”, avanzaba Roberto Leal al descubrir esa temática. Sin embargo, los dos invitados han estado muy perdidos con el primer fragmento.

Tras escuchar un poco más de música y unir ese trozo con el verso que antes había dado el presentador, María José al fin ha tenido ese flash en la memoria que necesitaba. Ha cantado y se ha llevado el triunfo. Como broche, queda también el insólito baile de Roberto perreando esta canción infantil. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

Antena 3» Programas» Pasapalabra» Mejores momentos

Publicidad

Programas

El impresionante final de Manu en El Rosco: obliga a Rosa a llegar a 23 aciertos

El impresionante final de Manu en El Rosco: obliga a Rosa a llegar a 23 aciertos

Manu da ‘El golpe’ en Pasapalabra y evita que Rosa se dispare antes de El Rosco

Manu da ‘El golpe’ en Pasapalabra y evita que Rosa se dispare antes de El Rosco

El viaje a la infancia de María José Suárez: victoria en La Pista… ¡y perreo de Roberto Leal!

El viaje a la infancia de María José Suárez: victoria en La Pista… ¡y perreo de Roberto Leal!

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’
Mejores momentos | 1 de diciembre

Pleno con dedicatoria: Luis Larrodera confiesa en Pasapalabra por qué es especial ‘El 7 de septiembre’

Bertín Osborne
Famosos

Pilar Vidal: "Bertín Osborne no volverá a hablar de Gabriela Guillén porque no se fía de ella"

Belén
Nos lo cuenta

El exnovio de Belén contrató actores para convencerla de no abortar: "Les compraba ropa de curas y monjas y les daba guiones"

Belén estaba a punto de dejar a su pareja, del que estaba embarazada en ese momento. Durante meses, comenzaron a acercársele personas de todo tipo para convencerla de que tuviera al bebé, pero resultaron ser actores contratados por su exnovio.

Asmed
última hora

"Ojalá se sepa la verdad": la reivindicación del padre de una de las niñas que se quitó la vida en Jaén

Hablamos con Asmed, el padre de una de las menores halladas sin vida en un parque de Jaén. Según nos cuenta, su hija Rosmed sufrió bullying, pero nunca imaginaron un desenlace como este.

Carmen

La bebé de Carmen practica siestas nórdicas a temperaturas bajo cero: "Desde que lo hacemos, no se ha puesto mala"

María Manjavacas

Reacción en Zarzuela al vídeo del rey Juan Carlos I: "No estaban informados, creen que es inoportuno e innecesario"

Familia Rosmed

Hablamos con los padres de Rosmed, una de las menores fallecidas en Jaén: "Mi hija no indujo a nadie a suicidarse"

Publicidad