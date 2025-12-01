Antena 3 LogoAntena3
Revive la entrevista completa a Guillermo Francella y Javier Veiga en El Hormiguero

Actor y director han protagonizado una noche inolvidable repleta de risas y confesiones.

El dúo formado por Guillermo Francella y Javier Veiga ha llegado a El Hormiguero para ofrecer una noche llena de humor, reflexiones y vivencias profesionales. Entre bromas y conversaciones divertidas, ambos han demostrado la química que les une y el talento que los ha llevado a triunfar en sus respectivas carreras.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el accidente que vivió el actor mientras rodaba en Fuerteventura. "Gracias a Dios que no me lastimé la cara", ha dicho Guillermo, contando que tenía que grabar al día siguiente.

accidente

Tras esto, Pablo Motos ha querido conocer el lado cautivador del actor y Javier ha desvelado que "es un seductor en todos los sentidos". Según ha dicho, 'volvió' a fumar solo porque el cigarro se lo había ofrecido una chica.

La surrealista anécdota de Javier Veiga con Guillermo Francella: "Es un seductor en todos los sentidos"

Pilar Vidal: "Bertín Osborne no volverá a hablar de Gabriela Guillén porque no se fía de ella"

Bertín y Gabriela Guillén podrían firmar el convenio regulador para la manutención de su hijo esta semana. Un hecho decisivo en la batalla en la que están sumidos desde hace años.

El exnovio de Belén contrató actores para convencerla de no abortar: "Les compraba ropa de curas y monjas y les daba guiones"

"Ojalá se sepa la verdad": la reivindicación del padre de una de las niñas que se quitó la vida en Jaén

La bebé de Carmen practica siestas nórdicas a temperaturas bajo cero: "Desde que lo hacemos, no se ha puesto mala"

