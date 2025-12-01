Revive la entrevista completa a Guillermo Francella y Javier Veiga en El Hormiguero

El dúo formado por Guillermo Francella y Javier Veiga ha llegado a El Hormiguero para ofrecer una noche llena de humor, reflexiones y vivencias profesionales. Entre bromas y conversaciones divertidas, ambos han demostrado la química que les une y el talento que los ha llevado a triunfar en sus respectivas carreras.

Lo primero de lo que han hablado ha sido sobre el accidente que vivió el actor mientras rodaba en Fuerteventura. "Gracias a Dios que no me lastimé la cara", ha dicho Guillermo, contando que tenía que grabar al día siguiente.

Tras esto, Pablo Motos ha querido conocer el lado cautivador del actor y Javier ha desvelado que "es un seductor en todos los sentidos". Según ha dicho, 'volvió' a fumar solo porque el cigarro se lo había ofrecido una chica.