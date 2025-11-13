Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Se sincera

El día que más ha sufrido Mariano Rajoy como presidente: "Lo pasé mal"

El político ha relatado cómo fue el momento más complicado que vivió como presidente del Gobierno.

El día que más ha sufrido Mariano Rajoy como presidente: "Lo pasé mal"

Publicidad

Mariano Rajoy ha visitado El Hormiguero en una entrevista marcada por su habitual sentido del humor y su particular forma de contar las cosas. El expresidente ha dejado momentos tan imprevisibles como divertidos.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber cómo ha sido el peor día que vivió al frente de la presidencia. El político, sin dudarlo, ha asegurado que el momento más delicado fue cuando aplicó el artículo 155 tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña ya que creía que tendría más apoyo.

Además, también ha recordado como otro momento difícil cuando se especuló que España necesitaría un rescate de la Unión Europea debido a la gran crisis económica que atravesaba.

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

El día que más ha sufrido Mariano Rajoy como presidente: "Lo pasé mal"

El día que más ha sufrido Mariano Rajoy como presidente: "Lo pasé mal"

“Estamos asistiendo a un esperpento, esto no lo hemos vivido nunca”: Mariano Rajoy en El Hormiguero sobre el juicio al fiscal general del Estado

“Estamos asistiendo a un esperpento, esto no lo hemos vivido nunca”: Mariano Rajoy en El Hormiguero sobre el juicio al fiscal general del Estado

El Hormiguero recibirá a Gotzon Mantuliz, Mario Vaquerizo, Los Morancos, Álvaro Morte y Marta Sánchez

El Hormiguero recibirá a Gotzon Mantuliz, Mario Vaquerizo, Los Morancos, Álvaro Morte y Marta Sánchez

La impecable reacción de Rosa en El Rosco: del error a forzar a Manu una remontada
El Rosco | 13 de noviembre

La impecable reacción de Rosa en El Rosco: del error a forzar a Manu una remontada

“Culpa mía”: Rosa se responsabiliza del pinchazo de su equipo en el ¿Dónde Están?
Mejores momentos | 13 de noviembre

“Culpa mía”: Rosa se responsabiliza del pinchazo de su equipo en el ¿Dónde Están?

El hilarante lapsus de José Mercé en La Pista: “Y lo bien que nos lo pasamos”
Mejores momentos | 13 de noviembre

El hilarante lapsus de José Mercé en La Pista: “Y lo bien que nos lo pasamos”

El cantaor ha malentendido la forma en la que Roberto Leal daba el título y su respuesta ha provocado las risas en el plató.

“Se me han saltado las lágrimas”: el momento que Roberto Leal vive con nostalgia en Pasapalabra
Mejores momentos | 13 de noviembre

“Se me han saltado las lágrimas”: el momento que Roberto Leal vive con nostalgia en Pasapalabra

La canción que ha abierto la prueba de La Pista, sintonía de una mítica serie, ha emocionado al presentador y a toda una generación.

Luis Rubiales

Lanzan huevos a Luis Rubiales durante la presentación de su libro: "Se lanzó a por él por miedo, no sabía si tenía un arma"

Andy y Lucas

Lucas lanza un tajante mensaje a Andy: "Que valore todo lo que hice porque todavía me debe dinero"

Padre Adrián

El padre de Adrián Rodríguez se rompe al hablar de las adicciones de su hijo: "Quiero que se cure, no voy a renunciar a él"

Publicidad