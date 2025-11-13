El día que más ha sufrido Mariano Rajoy como presidente: "Lo pasé mal"

Mariano Rajoy ha visitado El Hormiguero en una entrevista marcada por su habitual sentido del humor y su particular forma de contar las cosas. El expresidente ha dejado momentos tan imprevisibles como divertidos.

En esta ocasión, Pablo Motos ha querido saber cómo ha sido el peor día que vivió al frente de la presidencia. El político, sin dudarlo, ha asegurado que el momento más delicado fue cuando aplicó el artículo 155 tras la declaración unilateral de independencia de Cataluña ya que creía que tendría más apoyo.

Además, también ha recordado como otro momento difícil cuando se especuló que España necesitaría un rescate de la Unión Europea debido a la gran crisis económica que atravesaba.