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Revive la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

El actor y humorista ha sido el protagonista de una noche marcada por las risas y las confesiones.

Revive la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

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Leo Harlem ha pisado el plató de El Hormiguero dispuesto a hacer reír sin descanso. Con su cercanía y su ingenio, ha protagonizado una charla divertida y muy conectada con el público.

Pablo Motos, sabiendo de la pasión del invitado por comer, le ha preguntado por su relación con la gastronomía internacional. El intérprete ha hablado sobre el kebab o el sushi y ha explicado cuál es la mejor manera de disfrutar de ambos.

El consejo de Leo Harlem para comer kebab y que no siente mal: "Influye mucho la hora en la que lo comes"

Tras esto, el presentador le ha preguntado por su pasión por las navajas. Leo no solo ha hablado sobre que las colecciona, sino que ha desvelado una increíble anécdota que vivió viajando con una a Túnez: "Me envenené", ha dicho.

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