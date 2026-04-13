Revive la entrevista completa a Leo Harlem en El Hormiguero

Leo Harlem ha pisado el plató de El Hormiguero dispuesto a hacer reír sin descanso. Con su cercanía y su ingenio, ha protagonizado una charla divertida y muy conectada con el público.

Pablo Motos, sabiendo de la pasión del invitado por comer, le ha preguntado por su relación con la gastronomía internacional. El intérprete ha hablado sobre el kebab o el sushi y ha explicado cuál es la mejor manera de disfrutar de ambos.

Tras esto, el presentador le ha preguntado por su pasión por las navajas. Leo no solo ha hablado sobre que las colecciona, sino que ha desvelado una increíble anécdota que vivió viajando con una a Túnez: "Me envenené", ha dicho.